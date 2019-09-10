استعجال التحريات الأمنية حول بلطجى متهم بالتحرش بالفتيات فى المرج

أمرت نيابة المرج الجزئية باستعجال التحريات الأمنية حول اتهام عاطل بالتحرش بالفتيات، واستعراض البلطجة عليهن مستخدما سلاحا أبيض، وكانت أمرت النيابة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بالفتيات لفظيًا وجسديًا في المرج.



وكشفت التحريات الأولية، عن أن المتهم "م. ح" 22 سنة، عاطل، دائم التحرش بالفتيات لفظيًا وجسديًا في المرج، وتحرر ضده أكثر من بلاغ تحرش.



كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من "ع. ن" موظف، يتهم فيه عاطلًا من سكان المنطقة، بالتحرش بنجلته لفظيًا وجسديًا، واستعراض البلطجة عليها مستخدمًا سلاحا أبيض.



وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وتم ضبط المتهم وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة إليه، كما أنكر معرفته بالمجني عليها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.