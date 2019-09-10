حبس "طبيب طنطا" لقيامه بإلقاء رضيعته داخل مسجد

قررت نيابة قسم ثان طنطا، حبس طبيب أنف وأذن وحنجرة، 4 أيام، على ذمة التحقيق، بتهمة الشروع فى قتل رضيعة بعد أن قام بإلقائها داخل مسجد، بسبب أن الحمل جاء نتيجة السفاح من الممرضة التى تعمل داخل عيادته.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، يفيد بالعثور على طفل لقيط داخل مسجد الدماطي التابع لدائرة قسم ثان طنطا داخل كيس، وبتفتيشه عثر بيده على أسورة مكتوب عليها اسم الأم.



على الفور انتقل النقيب محمود عبد الجواد معاون المباحث، وبمناظرة جميع المستشفيات الخاصة عن اسم الأم، تبين أن عملية الوضع تمت داخل مستشفى الرحاب، وانتقل رجال المباحث، وبمناقشة الأم اعترفت أنها ممرضة تعمل لدى طبيب أنف وأذن وحنجرة، داخل عيادة بقرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا، وعاشرها الطبيب معاشرة الأزواج حتى حملت، ونقلها إلى المستشفى وقت الوضع، وبعدها حمل الطفل وخرج.



تم ضبط الطبيب داخل المستشفى وإيداع الرضيع مستشفى المنشاوي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة، التى أمرت بقرارها المتقدم.