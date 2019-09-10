الكاتبة "هالة فهمى" بضيافة منتدى أدب المصريين.. الليلة

تحل الكاتبة الروائية والمسرحية هالة فهمي، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بضيافة منتدى أدب المصريين٬ والذي يقام بضيافة دار ابن رشد للنشر٬ في حوار مفتوح حول مسيرتها الإبداعية. ويناقشها كل من: الناقد مدحت الجيار٬ ونفيسة عبد الفتاح، ومدحت صفوت.



يشار إلى أن "هالة فهمي" عضو اتحاد كتاب مصر٬ صدرت لها أعمال: "أجنحة البوح" مجموعة قصصية مشتركة. "للنساء حكايات" مجموعة قصصية صادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة إشراقات جديدة 2001. "ربع رجل" مجموعة قصصية صادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 2002. "كافرة" ديوان شعر صادر عن سلسلة كتاب الجيل الجديد 2004. "الإنسان أصله شجرة" مجموعة قصصية صادرة عن الهيئة العامة للكتاب 2005. "وجع دافئ" مجموعة نثر أدبي، صادرة عن اتحاد كتاب مصر 2007.



"على جدار الروح" منمنمات من النثر الفني 2007. "في هجاء الزوجات دراسة في الشعر العربي صادر عن المجلس الأعلى للثقافة عام 2008. "نساء ماريونيت مسرحية صادرة عن دار القاصد للطباعة والنشر عام 2009."الصراحة لعبة النساء" مسرحية صادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة نصوص مسرحية.