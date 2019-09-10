اليوم.. انطلاق ملتقى ألعاب الأطفال الشعبية بالسحيمى

تنطلق في الرابعة من بعد عصر اليوم الثلاثاء٬ فعاليات ملتقى ألعاب الأطفال الشعبية٬ والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بمركز إبداع بيت السحيمي، وذلك حتي يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر الجاري.



يعقد الملتقي في إطار الحفاظ علي موروث ألعاب الأطفال الشعبية٬ وإلقاء الضوء عليها كمنتج محلي مصري ذو خصوصية ثقافية واجتماعية، ويشمل برنامج الملتقي ورش لإعادة إحياء الألعاب الشعبية المصرية، تتضمن: "نط وشد الحبل، السبع طوبات، المنديل، العصفور، صيادين السمك، الكرة الحيرانة، شيكا علي العالي، البلي، الغميضة، المركب، الطائرة الورقي، الأولي، الفريرة، الدبور، التسابق، الحصي الخمس، شبر وشبرين، خمسة مليم والسيجا"، وغيرها من الألعاب، بالإضافة إلي معرض لتوثيق الألعاب الشعبية.



ويختتم الملتقي بإقامة عرض غنائي استعراضي بعنوان "غني.. إلعب.. إحلم" من تأليف وتلحين مصطفي الصباغ، وإخراج محمود السيد، ومصطفى الصباغ، توزيع موسيقي: نور البسيوني.