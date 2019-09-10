شعبة الدواجن: حظر الاستيراد ينقذ المنظومة من الانهيار

شهدت الأسواق تغير في أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية؛ نتيجة لزيادة المعروض وقلة الاستهلاك، ثم جاء قرار حظر استيراد الدواجن لإنقاذ الثروة الداجنة من الانهيار.



قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إنه يتمنى أن لا نستورد أي سلعة لها مثيل في مصر، فنحن نستودر 60000 طن دواجن في السنة وهو رقم لا يذكر، بينما الإنتاج حوالي مليون و200 ألف طن.



وأكد "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنهم يريدون تطبيق سعر عادل للمنتج، حيث أن انخفاض الأسعار الذي حدث في الفترة الماضية أثر على المربيين، فكانوا يريدون تطبيق استراتيجية تنقذ المنظومة.



وأشار إلى انه يتمنى أن تفرض رقابة على الأسعار ووضع آلية لمراقبة الأسواق حتى يكون الأمر عادل للمربي وللمستهلك، موضحًا فرض حظر الاستيراد ينقذ الثروة الداجنة.