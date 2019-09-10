مصرع فتاة بسبب "صورة سيلفى" فى زفتى

أمرت نيابة زفتى، بمحافظة الغربية بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها فى نهر النيل بإحدى القرى، مما أدى إلى وجود حالة من السخط والغضب بين الأهالي.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من قسم مركز زفتى من الأهالى بمصرع فتاة غرقا عقب سقوطها فى نهر النيل أثناء التقاطها صورة سيلفى.



وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى إلى موقع الحادث، وتم انتشال جثة الفتاة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العام، والتى أمرت بندب الطب الشرعى وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وإن كانت بها شبهة جنائية من عدمه.



وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية وأمرت النيابة بدفن الجثة.