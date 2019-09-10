طائرات بدون طيار.. سلاح إسرائيل للعبث فى أمن المنطقة

أسقط حزب الله اللبناني، الاثنين، طائرة بدون طيار إسرائيلية، وذلك بعد إسقاط طائرتين الشهر الماضي استهدفت مواقعه بالضاحية الجنوبية، وسط تكرار الاعتداء الإسرائيلي على الأجواء اللبنانية عبر الطائرات بدون طيار.



وتعتبر دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر مصدر للطائرات بدون طيار في العالم، وتشكل 10 % من الصادرات الأمنية الإسرائيلية، وترصد "الدستور" أبرز الطائرات بدون طيار التي تنتجها دولة الاحتلال:



1- "هرمس 450":

تعدّ من أقدم الطائرات بدون طيار التي يعتمد عليها الاحتلال منذ التسعينيات، ويصل طول جناحها إلى 10 أمتار، وسرعتها القصوى 95 عقدة (130 كم في الساعة)، تستطيع الطيران لمدة 20 ساعة ويمكن التحكم بها حتى 200 كم، كما يمكنها حمل أوزان حتى 450 كجم، فيما يصل وزنها فارغا إلى 230 كجم.



تمتلك قدرات على التصوير الحراري للاستطلاع الليلي وأنظمة ملاحية فضائية ونظم اتصالات ملاحية ومزايا أخرى.



استخدمتها دولة الاحتلال بجانب طرازات أحدث منها في هجمات على قوافل الأسلحة القادمة لغزة من السودان قبل عدة أعوام، كما استخدمت في الاستطلاع على المفاعل النووي السوري قبل قصفه، بخلافها استخدامها في عمليات الاغتيال وبرز دورها التدميري في الحرب على غزة عام 2009.



2- هرمس 900:

تعتبر "هرمس 900" نسخة أحدث وتطوير لهرمس 450، ودخلت الخدمة بجيش الاحتلال عام 2014، ويبلغ طول أجنحتها 15 مترا، ويمكن لها الطيران على ارتفاع 10 كم، فيما تبلغ سرعتها 220 كم في الساعة، وقادرة على الطيران حتى 40 ساعة.



3- إيتان

يبلغ طول جناحي الطائرة 26 مترا، وتعتبر أحدث طائرات الاحتلال ثمنا وتُستخدم في تنفيذ مهام بعيدة المدى؛ كما أنها قادرة على حمل أوزان ضخمة من المتفجرات، بخلاف قدراتها العالية على عمليات الرصد والاستطلاع والمراقبة.



وتشبه هذه إيتان الطائرة الأمريكية الضخمة "آر كيو-4 جلوبال هوك"، ويصل وزنها إلى 5 أطنان كما تمتلك جناحين يبلغ طول الجناح 86 قدمًا.