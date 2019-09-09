"شيكابالا" يرد على اتهامه بسب الجماهير ويوجه رسالة للأهلي والزمالك

وجه محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك رسالة إلى جماهير الأهلي والزمالك عقب تداول مقاطع فيديو يرقص فيها مع جمهور الزمالك، بعد الفوز بلقب كأس مصر، أثناء سب بعض جماهير الأبيض لجمهور الأهلي.



وقال "شيكا" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "توضيح لكل جماهير الكرة المصرية ونحن على أعتاب مباراة السوبر ببداية الموسم بين الزمالك والأهلي، ولا أتمنى أن تكون الأجواء بين الجماهير بهذا الشحن والعصبية ما حدث بالأمس كان مجرد احتفالًا بالفوز بالكأس ولم أوجه أي إهانة لأي نادي منافس أثناء احتفالي بالكأس وهذا ما ظهر في كل الفيديوهات المتداولة".



وأضاف: "أتمنى من كل قلبي عودة كل الجماهير المصرية إلى المدرجات لأن الكرة المصرية بدون جمهور لا تعني شيئًا، رحم الله الـ20 والـ74".



وفاز الزمالك أمس، بكأس مصر للمرة الـ27، بعد الفوز على بيراميدز 3-0.