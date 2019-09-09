بعد بيان المملكة.. سياسيون خليجيون لـ"الدستور": الرباعي متمسك بشروطه لحل الأزمة مع قطر

"عودة لتأكيد موقف الرباعي العربي وضرورة الالتزام بشروطه".. هكذا بدأ بيان المملكة العربية السعودية الصادر مؤخرًا بشأن الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثالث منذ إعلان دول الرباعي "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر"، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو 2017.



وبعد مرور ما يقرب من 3 أعوام على اندلاع الأزمة، أصدرت الرياض بيانًا صارمًا أكدت خلاله على أن قرار المقاطعة هو حق سيادي لدول الرباعي لحماية أمنها، مشددة على ضرورة استجابة الدوحة لشروط دول المقاطعة قبل إنهاء الخلاف، وتعليقًا على ذلك، تحدث عدد من المحللين والسياسيين الخليجيين لـ"الدستور" عن دلائل البيان السعودي الأخير وسبل تحريك الأزمة.



"تأكيد موقف الرباعي"

وفي هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي، إن البيان السعودي الأخير حيال الأزمة القطرية، جاء قويًا في مضمونه وفي توقيته أيضًا، كما كان بيان المملكة واضحًا في إعادة التأكيد على أن نظام الحمدين مايزال يقفز في الظلام ولم يتراجع عن خطواته العدائية، بل أنه يصر على استمرار استهداف أمن السعودية والدول العربية من خلال استمرار احتضانه لتنظيمات الإرهاب كالإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة وداعش والجماعات الإرهابية الأخرى في عدد من الدول العربية.



وأشار "آل عاتي" إلى أن المملكة أرادت عبر البيان أن تقول أنه برغم استمرار تنظيم الحمدين في سياسته العدائية إلا أننا نمد يد المودة والمحبة للشعب القطري الشقيق وأنه مرحب به عبر المنافذ الرسمية للحج أو العمرة أو الزيارة بل وللاستشفاء وللدراسة وللظروف الخاصة مما يقطع الطريق على ادعاءات النظام القطري أمام منظمات حقوق الإنسان الدولية وكذبه وتزويره للحقائق ومحاولته تصوير أن هناك عقوبات لأي تعاطف مع القطريين.



وأوضح، أن البيان جاء ليؤكد استمرار موقف الرباعي العربي أمام عبث وتهورات نظام الحمدين وتهديدة المستمر لأمن واستقرار الدول والشعوب العربية.



"المملكة لن تحيد عن الشروط"

من جانبه، قال النائب البحريني السابق جمال بوحسن، الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، وعضو الشبكة البرلمانية العالمية، بأن بيان المملكة العربية السعودية جاء ليؤكد ضرورة التزام الدوحة بمبادئ الشروط للدول العربية الأربع التي قاطعت النظام القطري، وأن السعودية لن تحيد عن هذه الشروط، كما أن الوساطة الكويتية هي سبيل من سبل حل الأزمة إذا ما التزمت الدوحة بكل الشروط.



وأضاف النائب البحريني، أن البيان السعودي جاء ليؤكد أن الدول العربية الأربع ملتزمة بمقاطعة النظام القطري طالما تمسك بنهجه من خلال دعمه للإرهاب وتدخله السافر في الشئون الداخلية للدول وممارساته غير المسئولة تجاه الأمن القومي العربي.



كما أكد "بوحسن"، أن البيان السعودي كان واضح المعاني وهو ضرورة الالتزام بالمبادئ التي أرستها الدول الأربع من خلال شروطها العادلة والواضحة التي تصب في مصلحة الأمن القومي العربي بالدرجة الأولي، وأن الأزمة لا يمكن أن تُحَل طالما تزمت النظام القطري وتمادى في ممارساته العدوانية ضد الدول العربية من خلال دعمه للإرهاب وإيوائه للإرهابيين من الجماعات الإرهابية كتنظيم الإخوان المسلمين والقاعدة وغيرهم وكذلك احتضانه لقواعد اجنبية تركية إيرانية.



"الكويت ترفض صفة الحياد"

وفيما يخص الوساطة الكويتية، قال الدكتور ظافر العجمي، مدير مجموعة مراقبة الخليج بالكويت، إن الكويت ترفض صفة الحياد في الأزمة الخليجية، مذكرًا بما صرحت به الكويت عن موقفها من الأزمة، حيث استنكرت وصفها بالحياد، وقالت بصوت واضح لا لبس فيها: "إننا منغمسين في الأزمة وجزء منها، فلسنا من الواقفين على الحياد بل جزء من تفاعلاتها بدرجة خطرة تكاد أن تخلق اصطفافات غير واعية داخل المجتمع الكويتي، كما أننا لسنا محايدين لكون حل الأزمة يتكئ على المنكب الكويتي".



وأشار "العجمي"، إلى أن المزاج التصالحي في الخليج أكثر قابلية مما كان في وقت مضى، مؤكدًا أن البيان السعودي فيه الكثير من الإيجابيات لحل الأزمة ومن ذلك رفع سقف حرية تحرك المواطن القطري، وثانيهما الإشارة إلى أن المبادرة الكويتية هي المخرج.



وأوضح "العجمي"، أن الإشارة إلى الوساطة الكويتية تعني أن هناك تمسك بها، وما دامت الأطراف متمسكة بها، فسيصبح ذلك محرك لإعادة تبادل الرسائل والحوار حول المصالحة.



وشدد المحلل السياسي الكويتي، على أن حل الأزمة سيكون بالطريقة الخليجية وتقدير الأطراف الساعية للصلح، وهي دبلوماسية تعتمد في عملها على ما في النفوس أكثر مما في النصوص والشروط والمطالب.



"مواجهة حملات التزييف"

من جهته، قال الكاتب السياسي السعودي ورئيس تحرير صحيفة "المواطن" السعودية محمد الشهري، إن بيان المملكة يؤكد ما سبق أن أكدته دول الرباعي العربي في أكثر من مناسبة من موقفها في الأزمة، كما يستعرض البيان الإجراءات العادلة التي تمت في مواجهة حملات الزيف والتضليل القطرية المستمرة.



وأضاف "الشهري"، أن الكويت لها دورها في الإقليم وهي تواصل مساعيها في وحدة دول المجلس في مواجهة الأخطار المحيطة به وفي إطار خليجي- خليجي.