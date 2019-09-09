إليسا تكشف موعد طرح ألبومها الجديد

أقتربت الفنانة إليسا من إهاء تسجيل جميع أغاني البومها الجديد، والذي يعد آخر عمل يجمعها بشركة روتانا المنتجة لها، والتي صرحت من قبل أنه التعاون الأخير الذي يجمعها بهم.



وحددت إليسا رأس السنة المقبل لطرح البومها الجديد والذي يضم 12 أغنية، تعاونت فيهم مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين من مصر ولبنان، كما ستقوم بتصوير أكثر من أغنية على طريقة الفيديو كليب لطرحهم مع الألبوم.



