"حصار جهنم" فيلم "3D" يجمع حسن الرداد ودرة

تعاقد كل من النجمين حسن الرداد ودرة رزوق التونسية على تقديم بطولة فيلم "حصار جهنم"، الذي يعد أول فيلم سينمائي مصري ينتمي لأعمال الـ3D، والتي رصدت له الشركة المنتجة ميزانية ضخمة لتقديمه في أفضل شكل وبنفس مواصفات الأفلام العالمية.



وتدور أحداث الفيلم حول المستقبل القريب في إحدى المدن المهجورة والمطلة على البحر المتوسط، سيطر عليها جيش يتحكم به ذكاء اصطناعي ليجد عدد من المرتزقة أنفسهم في مواجهة هذه القوة غير المتوقعة.



وهو فكرة وإخراج ميدا، وجاري ترشيح بقية أبطاله للتعاقد معهم.