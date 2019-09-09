شريفة شريف تكشف خطوات إصلاح الجهاز الإداري للدولة

قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إن المعهد القومي للإدارة هو المنوط بالتدريب للنقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



وأضافت خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية ON E مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه يتم النظر إلى العاملين في الدولة كرأس مال بشري يتم الاستثمار بهم.



وأوضحت أن نقل العاصمة الإدارية الجديدة لا يعد نقل من مكان إلى آخر إنما هو بمثابة نقل من فكر إلى فكر جديد ومرحلة جديدة.



وتابعت: "نحن ننظر بمنهجية علمية واضحة ومدروسة، حيث يتم النظر أولا إلى الاحتياجات التدريبية، ما هو المطلوب كي ننتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن ثم النظر إلى البرامج التدريبية، بالاضافة إلى جودة العملية التدريبية".



واستطردت، "التدريب يكون تفاعلي، وداخل كل دورة تدريبية يوجد مشروع تخرج"، مشيرة إلى أن كل مجموعة عمل تفكر في مشروع يفيد الوزارة الخاصة بها وهذا المشروع يتم تقييمه من قبل لجان متخصصة، وآخر دورة تم تقييمها من لجنة من كلية الاقتصاد جامعة القاهرة.

