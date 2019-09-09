نيفين جامع: جهاز تنمية المشروعات يقدم التمويل والدعم الفني

قالت نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتوسع في تمويل المشروعات خاصة الإنتاجية والصناعية، لافتة إلى أنه يتم إنشاء تجمعات صناعية على مستوى الجمهورية، والجهاز يعمل على توفير رأس المال العامل، والتنوع في البرامج التمويلية.



ولفتت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أن دور الجهاز ليس التمويل فقط، وإنما تقديم الدعم الفني والخدمات غير المالية التي تؤهلهم لإقامة المشروع ليكون قادرا على سداد الالتزامات والوصول لمرحلة من النمو.



وأوضحت أن الجهاز يقوم بالمتابعة، لضمان أن التمويل تم استخدامه للغرض الذي حصل على التمويل من أجله، ولضمان استقرار المشروع، ومعرفة أي تحديات ومساعدته لمواجهتها حتى لا يصل لمرحلة التعثر، بالإضافة إلى تسويق المنتجات.

