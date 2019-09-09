رد فعل غير متوقع من رشدي أباظة بعد استبعاده من بطولة "مراتي مدير عام"

فيلم "مراتي مدير عام"، يعتبر من أهم الأعمال الفنية التي جمعت كل من الفنانة شادية، وزوجها الفنان صلاح ذو الفقار.



ولكن مالا يعرفه الكثيرون أن بطولة الفيلم أسندت في بداية الأمر إلى الفنان رشدي أباظة، وتقاضى عربونًا مقدمًا على بطولة الفيلم، ولكن بعد زواج شادية من صلاح ذو الفقار، وجدا الثنائي أنه من الممكن استثمار زواجهما في بطولات مشتركة بينهما.



ولم يجرؤ أحد على إبلاغ رشدي أباظة بقرار استبعاده من الفيلم، وفي أول يوم تصوير للفيلم في أستوديو نحاس ودون علم أباظة تفاجئ العاملون بالفيلم بحضور رشدي إلى الأستوديو وقبل أن يدخل رشدي لمكان التصوير هرع جميع العاملون والأبطال إلى غرفهم خوفًا من رد فعله، ليدخل رشدي إلى البلاتوه ويجده قد خلا من الجميع وبعد حوالي ربع ساعة خرج رشدي وانصرف دون أن يعرف أحد ماذا فعل رشدي بالديكور.



توقع العاملون أنهم سيخرجون من غرفهم ليجدوا رشدي وقد أحرق الديكور أو هشمه، لكنهم تفاجأوا جميعا بوجود باقة من الزهور وضعها رشدي داخل الأستوديو وإلى جواره 2000 جنيه مبلغ عربون الفيلم وورقة مكتوب بها "أخي صلاح أتمنى لك التوفيق".



وبعد تلك الواقعة ونجاح فيلم "مراتي مدير عام"، لم ينقطع عمل شادية مع رشدي، حيث تخطيا الموقف وقدما نجاحات سويًا.