تدشين كنيسة العذراء السنارية ببني مزار

دشن نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإيبارشية بنى مزار والبهنسا اليوم كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية السنارية ببني مزار بعد تجديدها وتوسعتها، وذلك في إطار حرصه على التعمير الرعوي بالإيبارشية.



وتم تدشين المذبح الأوسط على اسم السيدة العذراء والقديس يوسف النجار، ومذبح آخر على اسم السيدة العذراء والشهيد مارجرجس، والمذبح الثالث على اسم القديسة فلومينا والشهيدة دميانة، كما تم تدشين المعمودية.



شارك في الصلوات عدد كبير من الآباء الكهنة بإيبارشية بني مزار والشمامسة والخدام.



