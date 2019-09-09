الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 الموافق 11 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

الأباتشي.. هل يعيد شيكابالا اكتشاف نفسه؟

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:48 م
شيكابالا
شيكابالا
سعيد علي
طباعة
خاض «شيكابالا» مباريات قليلة مع الزمالك فى هذه الانطلاقة، وسط نجوم جدد ولاعبين كبار، ونجح فى أن يخطف كل الأضواء كعادته، وأن يلمع وحيدًا فى سماء نجوم الزمالك، وأن يظل محتفظًا بكل الهتافات التى تخرج من قلوب الزملكاوية عشقًا وولعًا بكرة القدم الجميلة، تلك الكرة التى لا يقدمها سوى قليلين من أمثال «شيكا».
توهمنا جميعًا أن تألق و«كعوب» «شيكابالا» أمام ديكاداها، ما هو إلا مُزاح أمام فريق متواضع يمكن لأى ناشئ القيام به، وقلنا إن مباراتى المقاصة والاتحاد سهلتان، لكن أمام بيراميدز فاجأ «شيكا» الجميع، بأنه أكثر لاعبى الفريق نشاطًا، وأخطرهم على المرمى، وأجملهم فى لمس الكرة، وأضاف لكل هذه الصفات الجميلة التى اعتدنا عليها معه، التزامًا كبيرًا فى القيام بأدواره الدفاعية.
بدا «شيكا» الولد الأسمر الذى ظلمته الأقدار وحرمته من البطولات والإنجازات التى كانت تستحقها موهبته الكبيرة، مصرًا هذه المرة على تحقيق شىء لنفسه، على أن يبرهن حقًا على أنه أحد أساطين القلعة البيضاء التى استحقت تلك المكانة فى قلوب الزملكاوية، فلعب وكأنه ناشئ صعد للتو من قطاع النادى ويلعب للمرة الأولى بالفريق الأول، عندما يفقد الكرة يعود سريعًا للتمركز أمام الظهير حمدى النقاز، يلتزم بتوقيف ظهير الخصم ويقف قريبًا من زملائه ويضغط بقوة، وهو ما لم يفعله فى صغره أبدًا وقتما تعالى على الكرة، أو شعر حينها بأنه الأوحد الذى لا يماثله أحد.
تواضع «شيكا» أمام الكرة، وعمل على تنفيذ واجباته بشكل لم يظهر عليه أبدًا، فكانت سخية فى عطائها له أمام بيراميدز، وحتى لحظة خروجه من الملعب كان اللاعب الأفضل فى الفريقين.
شعرنا لأوقات كثيرة خلال المباراة بأنه من الظلم أن يكون محمد حمدى فى مواجهة مباشرة مع «شيكا»، وكأنك وضعت لاعبًا محترفًا أمام برعم لا يزال يبحث عن تعلم فنون كرة القدم، ولم يكن هذا ضعفًا من «حمدى» بقدر ما كان خوفًا من مهارات «شيكا» وإصراره على الوصول إلى المرمى.
فى التمرير كان ساحرًا، وفى المراوغات لا أحد يماثله، وعند التسديد يضع الخصم يده على قلبه، ولا يمكن أن ترى «كروس» عرضى يشبه المعزوفة التى تخرج من قدم الأسمرانى.
أضاع «شيكابالا» كثيرًا من عمره بسبب طريقة التفكير التى غابت عنه وعن كثير من المواهب المصرية، وتميز بها محمد صلاح، ولما وعى لما يدور حوله مؤخرًا، أراد أن يعوض ولو جزءًا مما فاته وكان يستحقه، ولأنه يستحق بالفعل فقد عاد للزمالك فى توقيت مثالى، حيث يعيش النادى استقرارًا إداريًا وماليًا، ويحظى الفريق بدعم غير عادى بوجود لاعبين محترفين هم الأفضل فى الدورى المصرى، ومع جهاز فنى رائع، فكلها معطيات تؤهله ليودّع جمهوره من الباب الكبير، وليعيد اكتشاف نفسه فى السطور الأخيرة لحياته فى الملاعب، فهل يفلح «شيكا» هذه المرة؟

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

«90 دقيقة» يساعد مواطنا في العثور على والدته بعد غياب 11 عاما

منذ حوالي 17 ساعة

أسعار الدولار اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2019

منذ حوالي 5 ساعات

طالب ابتدائي يقتل زميله «خنقاً»

منذ حوالي 4 ساعات

ابنة محمد صلاح تخطف الأنظار بالغناء والعزف (فيديو)

ads

الصور

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

image description

في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل

image description

الآلاف من جماهير الزمالك تملأ "برج العرب" أمام بيراميدز (صور)

image description

بحضور حكام أجانب.. هواة "البادجى" يتنافسون لاختيار أجمل طائر (صور)

image description

احتفالية المجلس القومي للأعمال الدرامية

الأكثر قراءة

ابنة محمد صلاح تخطف الأنظار بالغناء والعزف (فيديو)

القصة الكاملة لاستقالة محافظ الإسماعيلية

اللحظات الأخيرة لمحافظ الإسماعيلية قبل رحيله المفاجيء

خاص.. بنود لائحة ضوابط العمرة الجديدة

أيام زمان

رد فعل غير متوقع من رشدي أباظة بعد استبعاده من بطولة "مراتي مدير عام"

نجمات الزمن الجميل يروجن للتدخين (صور)

"شرفنطح".. قصة ممثل مصرى اشتهر ببخله الشديد

شاهد.. صورة نادرة للفنان علاء ولي الدين وهو طفل صغير

الصحة

أستاذ الأمراض الصدرية يكشف أسباب مرض سرطان الرئة

أستاذ علاج الأورام: التدخين من أهم أسباب أورام الصدر

حجر الشيشة الواحد يساوي 70 سيجارة

انطلاق المؤتمر الطبى للإعلان عن مبادرة الكشف عن سرطان الرئة

الرئيس نيوز

"الصحة العالمية": حالة انتحار كل 40 ثانية على مستوى العالم

تطورات جديدة في حادث وفاة عالم الذرة المصري بالمغرب

وزير الري يصدر قرارًا بـ"التجديد" لقيادات الهيئات

تعرّف على طريقة توصيل الكهرباء للمشروعات الاستثمارية الصغيرة

منوعات

طريقة جديدة تعكس العمر البيولوجي وتجعلنا أصغر سنًا

طريقة عمل العاشوراء في 3 خطوات

بعد نفوق قطته.. شاب يدفع 35 ألف دولار لاستنساخ أخرى

بكتيريا الأمعاء وراء ضغط الدم العالي والاكتئاب

كشكول

"غنيم" وكيلاً لشئون المجتمع والبيئة بتربية المنوفية

جامعة عين شمس: الكشف على ١١٢٥ و ١١ عملية جراحية لأهالي البحر الأحمر

المعاهد الأزهرية تطالب المعلمين بالاشتراك فى مسابقة المدربين والمراجعين الخارجيين

القاهرة الأزهرية تستعد لانهاء تقديمات المرحلة الابتدئية الأولى ورياض الأطفال

إسلام سياسي

"الناتو": هدف مهمتنا في أفغانستان لم يتغير

البيشمركة تدك مواقع داعش بمشاركة التحالف الدولي في جبل قرجوخ

الجيش اليمنى يتصدى لهجوم حوثى شرقى الحديدة

داعية سلفى يكشف أسباب فشل الإخوان


زيت وسكر

حركة انتدابات وتكليفات لرؤساء الإدارات المركزية بوزارة الرى

ننشر تفاصيل المؤتمر العربى الافريقى الاول لفتح آفاق التصدير لافريقيا

“ترشيد استهلاك الكهرباء”ندوه بمركز إعلام شبين الكوم

اعلان المدارس الفائزة في المسابقة القومية لترشيد المياه

مقالات الرأي
ماجد حبته
غداء وزراء الخارجية العرب
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: أم المريلة كحلى
سيد عبدالقادر
إياك أن تتزوج مصرية
لواء.حمدى البطران
حدث فى مصر
المزيد

الثقافة

تكريم 7 طلاب من ذوى القدرات الخاصة من أبناء مركز الحفني

الأحد.. "أساليب النقد السينمائي المعاصرة" ندوة بجمعية نقاد السينما

ورش فنية متنوعة بثقافة بورسعيد (صور)

ثقافة جنوب سيناء تناقش "التدخين وأضراره"

صفحتنا ع الفيس بوك