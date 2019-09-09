إبراهيم عبد المجيد يكشف تفاصيل كتاب "رسائل من مصر"

قال الكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد، إن كتاب "رسائل من مصر" للمؤلفة ليدي دوف جوردون، يكشف بعض الملامح عن مصر التي اختفت في الوقت الحالي، منها العلاقة بين المسلمين والمسيحيين التي كانت تتسم بالتسامح الكبير.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الكتاب يشير إلى أن المسيحيين كانوا يرسلون الأطعمة للمسلمين في المولد النبوي الشريف، والعكس صحيح في مناسبات المسيحيين.

وتابع أن الكاتبة ردت على مقولة أن الشعب المصري لا يمكن أن تتم قيادته إلا بالعصا، موضحا أن الكاتبة أكدت أن أي شعب يمكن قيادته بالعصا، طالما أن من يستخدم العصا لا يحاسبه أحد.

وواصل أن كتاب رسائل من مصر، يرصد حب المصريين للأجانب الذين كانوا يعيشون معهم.

وواصل أن المصريين كانوا يدعون عقب كل صلاة جمعة بشفاء مؤلفة كتاب "رسائل من مصر" لأنها كانت تمثل لهم الطبيبة التي تداويهم بالأعشاب.