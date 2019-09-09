حقيقة أصابة عاصي الحلاني بالعمي

تعرض الفنان عاصي الحلاني لحادث أثناء قيام بركوب الخيل في منزلة ببيروت حيث سقط من على ظهر الخيل، وتعرض لجروح بسيطة بالوجة والذراع وحالته الآن تحسنت للغاية بحسب أحد المصادر المقربة منه.



وكشف مصدر لـ"الدستور" بإن من يروج شائعات تعرضه للعمى بسبب الخيل هو شخص مريض، مضيفا أن صحته الآن بخير ولا صحة لهذة الشائعات.



يذكر أن الحلاني يضع لمساته الأخيرة على ألبومه الجديد، والذي يحرص دائما على أن يقدم أفضل ما لديه من أغنيات متنوعة.



