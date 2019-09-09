الإتحاد العالمي المسيحي للطلبة يطلق"أيانابا 34"

افتتح اليوم الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة برنامج "أيانابا ٣٤" لإعداد القادة تحت عنوان "المسيحيون لإعادة بناء المواطنة في العالم العربي"، والمقام بالقاهرة في الفترة من ٩ إلى ١٤ سبتمبر، بحضور شباب من مختلف الدول العربية.



وألقى الأنبا يوليوس أسقف الخدمات ومسئول العلاقات المسكونية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية كلمة الافتتاح تحت عنوان "كيف تكون سفير للمسيح".



وألقت ميرا جورج السكرتيرة الإقليمية للاتحاد كلمة ترحيب بالحاضرين، كما سلّمت الأنبا يوليوس درع الاتحاد لمجهوداته المبذولة في العمل المسكوني وبالأخص بالشرق الأوسط.

