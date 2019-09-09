السقا في معبد الكرنك من أجل "العنكبوت"

يتواجد الفنان أحمد السقا في مدينة الأقصر من أجل تصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد "العنبكوت" المقرر طرحه في صيف 2020، وصور السقا عددًا من المشاهد الخارجية بمعبد الكرنك، وسيتصوير في عدد من الأماكن الأثرية هناك على أن يعود مطلع الأسبوعع المقبل لـ"الوكيشن" الرئيسي بالقاهرة.



يشار إلى أن فيلم "العنكبوت" يشارك فيه بجانب السقا كل من "منى زكى والفنان ظافر العابدين والفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب والعمل تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال".

