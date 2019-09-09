"الحرية المصري" يستعد لخوض انتخابات المحليات ومجلس الشيوخ

عقدت الأمانة العامة للحزب اجتماعا مع أمناء المحافظات على مستوى الجمهورية، لمناقشة وإقرار خطة الحزب خلال الفترة القادمة والاستعداد لانتخابات المجالس الشعبية المحلية ومجلس الشيوخ، والاستماع إلى الأمناء وعرض تقارير الفترة السابقة، وتأكيد أهمية العمل على الأرض ومواصلة تقديم الخدمات للمواطنين.



والاستعداد لدفع مرشحين على أغلبية المقاعد فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة من أعضاء وأبناء الحزب ممن لهم شعبية قوية في الشارع، ومواجهة ظاهرة المال السياسي بتوعية المواطنين.



وأكد جميع الأمناء على دعمهم لجميع المشاريع القومية التي بدأت فيها القيادة السياسية الحكيمة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه لجميع فئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة والأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدين دعم الحزب برئاسة الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية لسياسات الدولة المصرية لمواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه مصر داخليا وخارجيا ومساندة جميع المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تنفذها الدولة لصالح الأسر الأكثر احتياجا لمواجهة الأعباء المعيشية.



وقال النائب احمد مهنى الأمين العام لحزب الحرية المصرى، إنه تم خلال الاجتماع اعتماد قرارات أمانات المحافظات وهيئات المكتب واستخراج الكارنيهات مركزيا واعتماد الوحدات القاعدية لجميع المحافظات التي سلمت تشكيلاتها القاعدية وتم الاعتماد لجميع المحافظات ماعدا الفيوم، السويس، دمياط، أسوان لحين مراجعتها وآخر موعد ١٦ سبتمبر.



وأضاف: أنه تم اعتماد خطة التدريبات الدورية للمحافظات كل في محافظته، وتسليم خطط شهرية تتضمن العمل اليومى للمحافظة بحد أقصى الأحد القادم، إضافة إلى تجهيز أسماء مرشحين مجلس الشيوخ، وقد تم اجتماع الأمانة العامة بأمناء المحافظات مساء اليوم الإثنين برئاسة النائب أحمد مهنى الأمين العام للحزب وحضور الدكتور أحمد بيومى الأمين العام المساعد، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم وأمناء المحافظات.