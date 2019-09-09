عماد أبو هاشم يكشف خطط المخابرات الإيرانية في تجنيد عناصر الإخوان الإرهابية

قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن الاخواني الإرهابي أحمد حسن الشرقاوي قال له إن المخابرات الإيرانية تبحث عن كل المعارضين للنظام المصري، لافتا إلى أن المخابرات الإيرانية تواصلت مع الشرقاوي عن طريق وسيط.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن الشرقاوي قال له إن المعارضين للنظام المصري سيلتقون بالمرشد الإيراني ورئيس الدولة.



وذكر أن الإرهابية آيات عرابي عميلة لأجهزة استخباراتية أجنبية، لافتا إلى أن الشرقاوي قال إن آيات عرابي لا تجيد الكتابة وهناك فريق يتولى تلك المسئولية.



