هاني الناظر ينصح بتناول القهوة والشيكولاتة لتحسين الصحة

نصح الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، الشباب وكبار السن، بتناول فنجان قهوة، أو قطعة شيكولاتة يوميًا، قائلًا إنها مفيدة للصحة وتحسن المزاج.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن تناول فنجان واحد من القهوة يوميًا مفيد للصحة العامة، لكن إذا زاد يكون له آثار ضارة مثل ارتفاع ضربات القلب.



وأشار إلى أنه من المفضل شرب كوب كاكاو باللبن بدون سكر، أو مع قليل ن السكر، في الشتاء، لأن فيه مضادات أكسدة ممتازة.

