المصريين الأحرار بالسويس يطلق ورش عمل «أصنع بنفسك»

نظمت لجنة المشروعات الصغيرة بحزب «المصريين الأحرار» بمحافظة السويس، مساء اليوم، ورشة عمل لتعليم الفتيات تصنيع الشموع بعنوان « أصنع بنفسك» ؛ وذلك بتوجيهات الدكتورعصام خليل رئيس الحزب، ورعاية عادل فاضل أمين الحزب بالسويس.



وإشرافت غادة جمال الدين رئيس اللجنة وبالتعاون مع لجنة الفتيات بقيادة دينا فؤاد؛ كما قام عادل الزهيرى أمين شباب الحزب بالسويس بالتدريب من خلال الشرح النظرى والتطبيق العملى على كيفية صناعة الشموع بجودة عالية وأشكال مختلفة تتناسب مع جميع المناسبات.



وسط حضور فتيات من اعمار مختلفة، واتفق الحضور على استكمال ورشة العمل على نطاق اوسع كمشروع لهن وعمل معرض برعاية الحزب لتحفيز الفتيات على زيارة الأنتاج، وفى ختام الورشة قدم الحضور انتاجهم كهدايا لضيوف الحزب.