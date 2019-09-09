"المصريين الأحرار" بالإسكندرية يخفض أسعار المستلزمات المدرسية

أعلن حزب المصريين الاحرار بالإسكندرية عن برتوكول تعاون لتخفيض المستلزمات المدرسية مع شركة كمال سعد للمستلزمات المدرسية، بجميع فروعه على مستوى الإسكندرية وذلك لرفع الأعباء عن كاهل الأسره المصرية.



اتفق خالد العزومي مسئول قطاع غرب الإسكندرية بحزب المصريين الأحرار مع الشركه المنفذه، وأوضح "العزومى" إنه للحصول على كارت التخفيضات، التوجه لإحدى مقرات الحزب بالإسكندرية.



وفي سياق آخر استعدت لجنة التنمية المجتمعية بالتعاون مع أمانه المجالس المحلية بالحزب فى الإسكندرية، لإطلاق حملة بعنوان "معا" لأطفال المدارس.



وقال مايكل نبيل أمين التنظيم بالحزب، إن الحملة تهدف توزيع المستلزمات والأدوات على طلاب المدارس الحكوميه غير قادرين وذوي القدرات الخاصة.



وفي قطاع شرق الإسكندرية، تعاون أحمد علي مسئول القطاع مع الشركة، لتوفير نسبة خصم للمستلزمات المدرسية للطلاب.