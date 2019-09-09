"الاستحمام يوميًا في الشتاء".. 9 نصائح لحماية الأطفال من الأمراض الجلدية (فيديو)

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، الأمهات، من انتشار الأمراض الفيروسية، في شهر أكتوبر، مثل الجدير المائي.



وقدم الناظر، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، 10 نصائح للأمهات لحماية أولادهن من الأمراض الجلدية خاصة مع قدوم فترة المدارس، كما طالب وزارة التربية والتعليم بكتابة هذه التعليمات على ظهر الكتاب المدرسي.



والنصائح هي:



1- قص الأظافر، لأنها وسيلة لنقل الميكروبات.



2- العطس أو الكح في منديل، ثم إلقائه في سلة المهملات.



3- ألا يشرب من كوب شخص آخر.



4- ألا يشرب مباشرة من الصنبور.



5- يخلع الشراب فور عودته للمنزل، ولا يظل مرتديه.



6- يستحمم قبل النوم يوميًا في الشتاء والصيف، للتخلص من الأتربة



7- ألا يأكل المخللات والوجبات السريعة لأنها مشبعة بالدهون.



8- الفطور يكون مربى وجبن، وليس سندوتشات لحوم.



9- شرب الكاكاو أو أكل قطعة شيكولاتة لتحسين المود والصحة العامة.

