ميل عقار بوسط الإسكندرية بسبب حدوث هبوط أرضي

شهد شارع العطارين وسط الإسكندرية، اليوم، هبوطا أرضيا بسبب كسر ماسورة مياه، ما أدى إلى ميل أحد العقارات بالشارع.



تلقت غرقة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغًا بحدوث هبوط أرضي أمام العقار الكائن بـ45 شارع الذهبي بالعطارين أدى إلى ميله، ووجه العميد فادي وديع رئيس حي وسط بسرعة التعامل مع البلاغ.



وتبين من المعاينة أن العقار مكون من (أرضي+7 طوابق علوية) وحدوث هبوط أرضي ناتج عن كسر ماسورة مياه أدى لميل العقار.



وعلى الفور تم التواصل مع مسئولي شركة المياه، وقطع المياه عن العقار وإصلاح الكسر، كما تم عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتحديد مدى الخطورة الحادثة، وفي انتظار قرار اللجنة، كما تم عمل إشارة إخلاء مؤقت للسكان دون المنقولات حفاظًا على الأرواح، وقطع جميع المرافق عن العقار.