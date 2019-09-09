انفجارات ضخمة في مخزن أسلحة لجماعات مسلحة بالعراق

اندلع حريق هائل في مخزن أسلحة وعتاد حربي لقوات الحشد العشائري بقضاء هيت، فيما سقطت قذائف على القرى القريبة نتيجة شدة الانفجار.



وأوضح مصدر أمني عراقي أن الحريق اندلع مساء اليوم في مخزن عتاد داخل مقر اسود الصحراء تابع للحشد العشائري في قضاء هيت بمحافظة الانبار، وامتدت القذائف إلى القرى القريبة، وذلك وفق قناة "السومرية نيوز" العراقية.



وأوضح المصدر ذاته أن فرق الدفاع المدني سيطرت على النيران وأبعدت الخطر عن باقي العتاد.



ولم يتم حتى الآن الكشف عن طبيعة الانفجار أو أسبابه.



واستهدفت طائرات بدون طيار الشهر الماضي، قافلة للحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، كما استهدفت عدة هجمات مؤخرا نفذها طيران مجهول، مخازن السلاح والعتاد الحربي التابعة للجماعات المسلحة العراقية، وسط تأكيدات بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي التي تقف وراء الهجوم.



