محمد إمام يكشف أخطر مشهد قدمه في السينما

كشف الفنان محمد إمام، عن أصعب مشاهد الأكشن التي قدمها في حياته والتي بسببها ظل لساعات تحت المياه.



وقال في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام: "أكتر مشهد أكشن متعب صورته في حياتي.. يومين تصوير تحت الميه.. على عمق 6 متر.. من غير اكسچين ولا نضارة ولا بدلة غطس، وداني بايظة، مناخيري مسدودة، زوري واجعني ومش شايف ولا حاجة بس برغم كل ده مبسوط إني عملتلكم مشهد ماتعملش حاجة زيه قبل كده".



وأضاف: "هيبقى أول مرة تشوفوا أكشن بالطريقة دي في السينما المصرية بإذن الله.. كل هدفي أقدملكم حاجات جديدة ماشفناش زيها عندنا.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم جدًا".



يذكر أن فيلم "لص بغداد"، فيلم كوميدي أكشن مصري من إنتاج سنة 2019، من إخراج أحمد خالد موسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج أحمد بدوي، ومن بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، وأحمد العوضي، وأمينة خليل.

