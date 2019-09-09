وزير الري يجرى حركة انتدابات لرؤساء الإدارات المركزية

أصدر وزير الموارد المائية والري، قرارًا وزاريًا رقم 295 لسنة 2019، بحركة ندب وتكليفات لعدد من رؤساء الإدارات المركزية المختلفة.



وقرر وزير الموارد المائية والري، "ندب المهندس سعد السعيد موسى، رئيسًا للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية، وتكليف الدكتور ممدوح عنتر، رئيسا لقطاع التدريب الإقليمى، وتكليف المهندس إبراهيم محمد محمود رئيس لقطاع تطوير الرى بمصلحة الرى، وندب المهندس سعيد محمد على رئيس الإدارة المركزية التصميمات والبحوث بالهيئة المصرية لمشروعات الصرف، والمهندس عوض حسين متولى رئيس الإدارة المركزية للتوسع الأفقي والمشروعات بجنوب الوادى أسوان".



كما قرر وزير الموارد المائية والري، "تكليف المهندس السعيد هميسة رئيس قطاع الموارد المائية والري بالوجه البحرى، وندب المهندسة عبير محمد السيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط ومتابعة المشروعات الإستثمارية بقطاع التخطيط، وندب المهندس خالد محمود بدر، رئيس للإدارة المركزية لشئون المحطات بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وندب المهندس عبدالرؤوف سليمان بندارى رئيس الإدارة المركزية لشئون الميكانيكا بقطاع الموارد المائية والري بشمال سيناء".