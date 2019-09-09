إبراهيم عبدالمجيد: الإسكندرية جرى تخريبها.. وأصبحت بـ"ذقن" (فيديو)

قال الكاتب الروائي إبراهيم عبدالمجيد، إنه لاحق في الخمسينيات بقايا العصر الملكي، والذي كانت فيه مدينة الإسكندرية "مدينة عالمية"، فشاهد اليهود والإنجليز والأرمن واليونانينين، وتعرف على ثقافتهم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن المدارس الابتدائية الحكومية كان فيها فريق لكرة الطائرة وكرة القدم والكشافة ومكتبة، والفصل كان فيه 18 طالبا أو 20 على الأكثر.

وتابع: "الآن حصل تخريب للمدينة، فالأراضي الزراعية اختفت، والإسكندرية أصبحت بذقن، وفكان السلفيون يرفضون زيارة الأجانب وكذلك المسيحيين، وللأسف مش دي الإسكندرية اللي عشت فيها زمان".