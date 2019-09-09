تعادل أذريبجان وكرواتيا 11 في تصفات يورو 2020

تعادل منتخب أذربيجان مع ضيفه منتخب كرواتيا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، اليوم الإثنين، بملعب باكسيل أرينا، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة لتصفيات يورو 2020.



وتقدم لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد الإسباني بهدف لمنتخب كرواتيا من ضربة جزاء في الدقيقة 11، وسجل اللاعب تامكين خليل زاد التعادل لأذربيجان في الدقيقة 71.



ورفع منتخب كرواتيا رصيده في الصدارة إلى 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عن المجر التي تلاقي سلوفاكيا في وقت لاحق اليوم، فيما حصدت أذربيجان أول نقطة لها في التصفيات لكنها ظلت في المركز الخامس والأخير.