"اكتئاب ما بعد الرواية".. إبراهيم عبد المجيد يكشف أزمة نفسية يعاني منها المؤلفون

قال الكاتب والروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد، إنه كان مهتم في مرحلة شبابه بترجمة الكتب والروايات، وكان ينشرها في الصحف والمجلات، ولكن تناثرت هذه الترجمات بين الصحف المختلفة فلم يتمكن من جمع سوى كتاب واحد، هو "مذكرات عبد أمريكي".

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، أن أي كاتب بعد الانتهاء من روايته التي ينسجها، معرض للإصابة بالاكتئاب، لأنه يتحول من واقعه الجميل الذي يعيشه بين شخصيات روايته إلى واقع قبيح.

واستكمل أن أي كاتب يعتبر الرواية وطن، والواقع منفى بالنسبة له، موضحا أنه بعد الانتهاء من كتابة روايته "السايكلوب"، دخل في فترة اكتئاب طويلة نسبيا.