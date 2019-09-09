ورش فنية متنوعة بثقافة بورسعيد (صور)

نظمت مكتبة طفل القوات المسلحة بفرع ثقافة بورسعيد ورشة فنية باستخدام خامات الفوم لعمل أشكال مجسدة نفذتها الفنانة أمنية الزينى مع أطفال المكتبة، يأتي ذلك ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمواقع الثقافية.



عقدت مكتبة طفل نادى السلام البحري ورشة فنية بالألوان المائية لعمل أقنعة أفريقية نفذتها الفنانة مروة المغربي، كما نظم بيت ثقافة الهيئة ببورفؤاد ورشة لعمل مجلة ربع ساعة بعنوان "قارة أفريقيا الجميلة" بمشاركة فريال السيد مع أطفال المكتبة، كذلك نظمت مكتبة طفل بيت ثقافة تحسين الصحة ورشة رسومات للأطفال بمناسبة العام الهجري الجديد، وفى بيت ثقافة أم خلف أقيمت ورشة حكى من كتاب "فيري يزرع شجرة" بحضور أطفال مكتبة الطفل.