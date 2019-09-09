السياحة: برنامج إصلاح السياحة يستهدف تطوير القطاع

أكدت وزيرة السياحة أن قطاع السياحة يمثل أكثر من 15 % من الناتج المحلي الإجمالي لمصر؛ مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة يستهدف لتحقيق السياحة المستدامة في مصر.



وأشارت خلال مؤتمر الإعلان عن الشراكات الدولية الجديدة للترويج والتسويق، إلى أن الوزارة أصبحت تستخدم أسلوب مختلف في الترويج والتنشيط للسياحة المصرية عن طريق الشركات الدولية للترويج وليس من خلال شركة واحدة كما كان يتبع في الماضي؛ مضيفة أن الترويج للمنتج السياحي يتطلب دراسة ومعرفة بالتطورات التي يشهدها كل سوق.



وأوضحت أن الترويج قائم على أسس علمية ومعلومات دقيقة؛ معربة عن سعادتها بإطلاق الشركات الدولية للترويج والتنشيط؛ مشيدة بدور هيئة تنشيط السياحة.

