الإثنين 09 سبتمبر 2019 الموافق 10 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

عرض صوراً لمستودعات اليورانيوم: لماذا كشف نتنياهو أسراراً جديدة عن الأرشيف النووي لطهران ؟

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:34 م
جريدة الدستور
سارة شريف
طباعة
أعلن رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تفاصيل جديدة حول البرنامج النووي الإيراني السري، خلال خطابه اليوم في مقر وزارة الخارجية.
كان "نتنياهو" قد كشف النقاب عن الأرشيف النووي السري الذي جلبه الموساد من طهران خلال عملية استخباراتية قبل عام ونصف، وقبل عام كشف "نتنياهو" في الأمم المتحدة النقاب عن المستودع النووي السري في تورقوزآباد بطهران، الذي زعم الإيرانيون في حينه بأن هذا هو مصنع لتنظيف السجادات. أضاف "نتنياهو" أنه طالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفحص تورقوزآباد على الفور، وبحسب "نتنياهو" أعلن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنهم وجدوا في تورقوزآباد موادا نووية، يورانيوم، أخفته إيران خلافاً لتعهداتها الدولية.
وعرض "نتنياهو" صوراً للمستودع السري في تورقوزآباد يظهر بها الحاويات التي أخفت إيران بداخلها معدات ومواد نووية سرية كان لا يجوز لها امتلاكها، ثم قام بعرض صور للمستودع بعد أن أزالت إيران الحاويات منه، وغطوا الموقع بالحصى.
فيما كشف "نتنياهو" في خطابه عن موقع سري آخر وهو موقع لتطوير الأسلحة النووية في آباده, جنوبي أصفهان، وعرض صور للموقع قبل أن تعلم إيران بكشفه وتقوم بتدميره، وعرض صور بعد أن دمرته.
وعلق نتنياهو قائلاً: وكل مرة يخفي الإيرانيون مواقعهم النووية، نحن نكتشفها ثم هم يحاولون إخفاء آثارهم.. هذا مدهش، مضيفاً:"إسرائيل تعلم ما تقومون به، إسرائيل تعلم متى تقومون بذلك وأين تقومون بذلك، سنواصل كشف أكاذيبكم. سنواصل القيام بكل شيء من أجل منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية وسنواصل العمل ضد العدوان الإيراني في كل مكان ودوما"، واختتم خطابة بدعوة المجتمع الدولي والرئيس الأمريكي ترامب بالضغط على إيران.
ليست هذه المرة الأولى، التي يقف فيها نتنياهو على المنصة وينشر صور وتقارير حول نشاط إيران النووي هو فعل ذلك في مايو 2018 وهو ما تسبب في الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في حينه، السؤال الآن: لماذا يقوم نتنياهو بهذا العرض المدهش الآن، وأي أغراض سياسية يريد تحقيقها جراء ذلك؟
أولاً: يبدو أن نتنياهو قلقاً من اللقاء المرتقب بين ترامب وروحاني ويريد أن يشوش على هذا اللقاء بل ويمنعه بأي شيء، فالرئيس الفرنسي استطاع إقناع ترامب برفع العقوبات عن ايران كمدخل لمحادثات غير مشروطة على الاتفاق النووي.
في مكتب نتنياهو كانت هناك حالةتوتر من هذا اللقاء؛ فالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران تضر بالخطوات التي يقوم بها نتنياهو قبيل الانتخابات في موضوع أعمال الجيش الاسرائيلي ضد إيران.
ثانياً: نتنياهو يريد أن يحرك العالم السني مجدداً ضد إيران، ويكسب تأييداً لتحركاته ونشاطه العسكري ضد إيران وحلفاءها في المنطقة، وهم حزب الله في لبنان، وقوات الحشد الشعبي في العراق، والحرس الثوري في سوريا.
ثالثاً: نتنياهو يشعر أن الجبهة الشمالية مازالت متوترة وأن احتمالية انفجارها قد تأتي في أي وقت فهو يريد أن يسبب الضغط على إيران ضغطاً موازياً على حزب الله.
رابعاً: وهو السبب الأهم – نتنياهو يحتاج لعرض مثل هذا قبل الإنتخابات فهذه القضية التي اعتاد نتنياهو تفجيرها كل بضعة أشهر وهي التي ستجلب له المزيد من الأصوات من الجمهور الذي يخاف من إيران ويرى في نتنياهو "بطل الأمن" الذي يحميهم منها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

"التعليم" توافق على قبول التلاميذ من سن 5 سنوات فى رياض الأطفال

منذ ساعة و نصف

قيادي منشق لـ أحمد موسى: «مكنتش بطيق أشوفك»

منذ يوم

ياسر برهامي يجيب: ما سر قوة الإخوان في"رابعة" وسبب تمسكهم به؟

منذ يومين

الآن ننشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 اليوم الأحد عبر tansik.egypt

ads

الصور

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

image description

في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل

image description

الآلاف من جماهير الزمالك تملأ "برج العرب" أمام بيراميدز (صور)

image description

بحضور حكام أجانب.. هواة "البادجى" يتنافسون لاختيار أجمل طائر (صور)

image description

احتفالية المجلس القومي للأعمال الدرامية

الأكثر قراءة

ابنة محمد صلاح تخطف الأنظار بالغناء والعزف (فيديو)

القصة الكاملة لاستقالة محافظ الإسماعيلية

خاص.. بنود لائحة ضوابط العمرة الجديدة

اللحظات الأخيرة لمحافظ الإسماعيلية قبل رحيله المفاجيء

أيام زمان

نجمات الزمن الجميل يروجن للتدخين (صور)

"شرفنطح".. قصة ممثل مصرى اشتهر ببخله الشديد

شاهد.. صورة نادرة للفنان علاء ولي الدين وهو طفل صغير

مشهد أصر أحمد زكي على تمثيله فنسيه فريق العمل داخل ثلاجة الموتى

الصحة

المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة ينطلق بعد غد

تناول عش الغراب يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

باحثون: "تجميد البويضات" عملية مكلفة ونسبة نجاحها ضئيلة

علامات ومراحل الإصابة بألزهايمر

الرئيس نيوز

تطورات جديدة في حادث وفاة عالم الذرة المصري بالمغرب

وزير الري يصدر قرارًا بـ"التجديد" لقيادات الهيئات

تعرّف على طريقة توصيل الكهرباء للمشروعات الاستثمارية الصغيرة

رئيس المدينة: تسليم مدرستين تضمان 75 فصلا في "الشروق"

منوعات

طريقة جديدة تعكس العمر البيولوجي وتجعلنا أصغر سنًا

طريقة عمل العاشوراء في 3 خطوات

بعد نفوق قطته.. شاب يدفع 35 ألف دولار لاستنساخ أخرى

بكتيريا الأمعاء وراء ضغط الدم العالي والاكتئاب

كشكول

"غنيم" وكيلاً لشئون المجتمع والبيئة بتربية المنوفية

جامعة عين شمس: الكشف على ١١٢٥ و ١١ عملية جراحية لأهالي البحر الأحمر

المعاهد الأزهرية تطالب المعلمين بالاشتراك فى مسابقة المدربين والمراجعين الخارجيين

القاهرة الأزهرية تستعد لانهاء تقديمات المرحلة الابتدئية الأولى ورياض الأطفال

إسلام سياسي

"الناتو": هدف مهمتنا في أفغانستان لم يتغير

البيشمركة تدك مواقع داعش بمشاركة التحالف الدولي في جبل قرجوخ

الجيش اليمنى يتصدى لهجوم حوثى شرقى الحديدة

داعية سلفى يكشف أسباب فشل الإخوان


زيت وسكر

حركة انتدابات وتكليفات لرؤساء الإدارات المركزية بوزارة الرى

ننشر تفاصيل المؤتمر العربى الافريقى الاول لفتح آفاق التصدير لافريقيا

“ترشيد استهلاك الكهرباء”ندوه بمركز إعلام شبين الكوم

اعلان المدارس الفائزة في المسابقة القومية لترشيد المياه

مقالات الرأي
ماجد حبته
غداء وزراء الخارجية العرب
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: أم المريلة كحلى
سيد عبدالقادر
إياك أن تتزوج مصرية
لواء.حمدى البطران
حدث فى مصر
المزيد

الثقافة

الأحد.. "أساليب النقد السينمائي المعاصرة" ندوة بجمعية نقاد السينما

ورش فنية متنوعة بثقافة بورسعيد (صور)

ثقافة جنوب سيناء تناقش "التدخين وأضراره"

"حورس ينتصر".. ندوة مفتوحة ببيت السناري

صفحتنا ع الفيس بوك