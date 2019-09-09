عمرو الليثي.. "أفضل مقدم برامج"

كرمت إدارة مهرجان الفضائيات العربية الإعلامي د. عمرو الليثي، كأفضل مقدم برامج لحصوله على أعلى نسبة تصويت فى الاستفتاء الجماهيري الضخم، من خلال تصويت الجمهور، ومنحه درع تكريم فى الاحتفالية والمقررة إقامتها الجمعة المقبلة، نظير جهوده الإعلامية والإعلام التنموى.



كما حصل برنامج واحد من الناس على شاشة قناة النهار، على جائزة أفضل برنامج اجتماعي، وحصل على أعلى نسبة تصويت فى فئة البرامج التليفزيونية.



يذكر أن مهرجان الفضائيات العربية فى دورته العاشرة يُقيم احتفالية لتكريم رموز الإعلام فى مصر والوطن العربى، الجمعة المقبلة 13 سبتمبر الجاري بأحد فنادق القاهرة الكبرى.



ومن المنتظر أن تشهد الدورة حضور فني وإعلامي كبيروتغطية خاصة من القنوات الفضائية.

