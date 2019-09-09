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الثقافة

"حورس ينتصر".. ندوة مفتوحة ببيت السناري

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:33 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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يستضيف بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ بالتعاون مع جمعية المحافظة على التراث المصري، ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان "حورس ينتصر" لاستعادة الهوية المصرية الأصيلة، في الخامسة مساء يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الجاري.

وتتضمن الندوة سلسلة من المحاضرات لمجموعة من الأساتذة؛ الدكتورة عزة سليمان الباحثة والكاتبة في التراث المصري، والأديبة والناقدة سلوى بكر، وذلك في ظل حضور الدكتورة فينوس فؤاد وكيل وزارة الثقافة، والدكتور ممدوح عثمان مدير متحف الفن الاسلامي، وجيهان عاطف مدير المتحف القبطي، والدكتورة نجلاء فانوس نائب مدير المتحف المصري، والدكتور سامي حرك منسق مصر المدنية، والمهندس إسحق حنا أمين عام الجمعية المصرية للتنوير، بالإضافة إلى مجموعة من المتخصصين في الثقافة والآثار والفنون.

ويكشف اللقاء عن الجهود المبذولة من أجل العودة إلى القيم الحضارية المصرية، فالقيم حلقة الوصل بين الحضارة والثقافة، فهي بمثابة الجسر الذي يربط العلم بالحضارة، إذ تقوم على تكريم الإنسان، واحترام عقله وتفكيره، وتحثه على التحلي بالأخلاق، وترك المفاسد، وقد استطاع المصريون القدماء بناء حضارة عريقةٍ احتلّت المرتبة الأولى بين حضارات العالم الأخرى، وما زالت آثار حضارة مصر القديمة ماثلةً حتى اليوم، وكان من مظاهر تلك الحضارة؛ الحياة الدينية حيث ارتبط نظام الحكم في مصر القديمة بالمعتقدات الدينية التي كانت سائدةً في البلاد، وفن العمارة الذي برع فيه المصريون بشكلٍ كبيرٍ والدليل على ذلك الآثار التي ما زالت باقيةً حتّى الآن، وكذلك الآداب والفنون حيث أكّدت الآثار المكتشفة أنّ المصريين القدماء استخدموا الحبر الأسود والأحمر في نقوشهم، وكان لهم الفضل في اختراع الكتابة (الهيروغليفية)، بالإضافة إلى الاهتمام بالموسيقى، فكانوا يستخدمون الترانيم الموسيقيّة في صلواتهم على الموتى.

يذكر أن جمعية المحافظة على التراث المصري برئاسة المهندس ماجد الراهب قد أطلقت مبادرة "حورس ينتصر" تحت إشراف الدكتور جهاد أبو العطاء للتأكيد على الهوية المصرية الأصيلة من خلال ثلاثة محاور؛ وهي المواطنة والتعليم والنظافة، لتعزيز روح الانتماء والفخر.

ويأتي اختيار حورس لكونه طريق الانتصار وهو طريق مصر من الشرق، فطريق حورس انتصر فيه الحكام المصريين على أعداءهم، ومر على هذا الطريق العائلة المقدسة وكسوة الكعبة وهو يرمز للانتصارات.

وبيت السناري "بيت العلوم والثقافة والفنون" الأثري بحي السيدة زينب في القاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية، مفتوح للزيارة المجانية خلال مواعيد العمل الرسمية، كما يتضمن أنشطة مثل سيمنار الجبرتي للدراسات التاريخية، وسيمنار الوثائق؛ والذين ينظمهما شباب المؤرخين وشباب الباحثين في مجال الوثائق.

ويستضيف بيت السناري أيضًا أنشطة متنوعة للشباب؛ مثل صالون الشباب الأدبي، إضافة إلى إقامة عدد من المعارض الثقافية والفنية والحفلات الموسيقية والغنائية ودورات تدريبية في عدد من المجالات؛ منها الخط العربي واللغة المصرية القديمة واللغة القبطية. كما يعقد به أيضًا حلقات نقاشية علمية حول مستقبل العلوم والمعرفة على عدة مستويات، وذلك من تشجيع للشباب المصري والمواهب المتميزة، واستكمالًا للدور الذي أخذته مكتبة الإسكندرية على عاتقها من إحياء للدور القديم لبيت السناري؛ والذي يعد المقر الأول للمجمع العلمي المصري، ليصبح منبرًا للعلوم والثقافة والفنون.

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