محمد الباز: نعيش عصر "كرامة المواطن" في عهد السيسي

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتحدث بشكل يومي عن أننا نعيش عصر الكرامة للمواطنين، ولكن بعض المسؤولين التنفيذيين لا يسيرون على نفس الدرب.

وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الرئيس أحيانًا يعطي أوامر معينة ويوجه بسرعة تنفيذها، ويتعمد بعض المسؤولين مخالفتها.

واستكمل أن منظومة المعاشات والإعانات الاجتماعية للمحتاجين تحتاج إلى شخص يقظ، وينظر في أحوال الناس، ولا يكتفي فقط بالنظر للأوراق، خاصة وأن بعض الأسر تظلم وتحرم من المعاشات وهي مستحقة لها بسبب تقصير من المسؤولين.