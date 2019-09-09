عماد أبوهاشم يروي تفاصيل رحلة هروبه من مصر إلى تركيا

قال المستشار عماد أبوهاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت دائما تحاول شيطنة النظام المصري ومؤسساته.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى: "طلبت من بعض الأصدقاء والمعارف أن أترك مصر وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية استجابت وساعدتني".



وتابع: "هربت من مصر عن طريق التسلل من الحدود المصرية السودانية بمساعدة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية".



واستكمل: "طلبت من الإخواني الإرهابي أيمن الورداني مساعدتي للهروب من مصر إلى تركيا، وذهبت للقنصلية التركية في الإسكندرية للحصول على التأشيرة".



واستطرد: "جماعة الإخوان وفرت مأوى جديدا لي في الشرقية بعد الحصول على التأشيرة لتركيا، حيث هربت إلى الحدود تمهيدا إلى الهرب لتركيا من خلال عصابة سودانية بسيارتين".

