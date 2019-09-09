الباز يكشف علاقة نائب رئيس جامعة الأزهر في أسيوط بالجماعة الإرهابية

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، علاقة الدكتور أسامة محمد عبدالرؤوف، نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط ورئيس نادي أعضاء هيئة التدريس، بجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن الدكتور أسامة عبدالرؤوف قبل وصول الإخوان للحكم تولى منصب رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر فرع أسيوط، وحاول دعم الإخوان وتحريض أعضاء هيئة التدريس على التظاهر، وفي 9 فبراير 2012 دعا على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك" أعضاء هيئة التدريس للاجتماع في النادي والتحريض على فصل جامعة الأزهر فرع أسيوط عن جامعة الأزهر لتكون جامعة مستقلة وليست فرع، من أجل تفكيك كيان جامعة الأزهر.

وتابع: "عندما وصل الإخوان للحكم بدأ الدكتور أسامة يعمل لصالح الترويج لجماعة الإخوان، فنظم ندوة داخل نادي أعضاء هيئة التدريس بأسيوط في 7 ديسمبر 2012، وبعدها نظم ندوة أخرى في كلية العلوم لتأييد دستور الإخوان".

وواصل: "وعندما أصدر محمد مرسي العياط الإعلان الدستوري والذي صادر من خلالها كل السلطات، طلع أعضاء نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة الأزهر بأسيوط لتأييده بدعوة من الدكتور أسامة".

وأردف: "بعد رحيل الإخوان في 2014، كان في ناس كتير إخوان وطالبنا بعزلهم من جامعة الأزهر، فخرح أسامة عبدالرؤوف يعارض دعوة نادي أعضاء جامعة التدريس بجامعة الأزهر في القاهرة بإبعاد 3 من المنتمين للإخوان من الأزهر".

واختتم قائلا: "لما يبقى عندك إخوان في مفاصل الدولة، هؤلاء سيخرجوا لتأكيد الشائعات التي تنتشر بالخارج وتغذيتها في الداخل، وعشان كدة الأزهر لازم ياخد باله، ويتخلص من هؤلاء".