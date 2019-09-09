رامى صبرى ضيف جيهان عبدالله فى "أجمد 7"

يحتفل الفنان رامى صبرى، غدًا الثلاثاء، بألبومه الجديد "فارق معاك"، فى حلقة خاصة من برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، مع المذيعة جيهان عبدالله، وذلك عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، وقناة "نجوم TV"، حيث تمتد الحلقة لمدة ساعتين بدلًا من ساعة واحدة.



ويكشف رامى صبرى لأول مرة إذاعيًا عن كواليس ألبومه الجديد، وحديثه عن كليبه الجديد "وبقابل ناس"، فضلًا عن تعاونه مع مجموعة من الموسيقيين فى الألبوم، وأكثر الأغنيات التى لاقت تفاعل وإعجاب من الجمهور، كما يلبى رامى صبرى رغبات جمهوره على الهواء وغناء ما يريديون سماعه.



وطرح رامى صبري ألبومه مع شركة "نجوم ريكوردز" فى التعاون الأول بينهما، وضم 12 أغنية، هي "بتاع بنات"، "أنا بابا"، "حاول تنسانى"، "قولت اللى عندى"، "هو فى كده"، "وبقابل ناس"، "انا بعترفلك"، "صعبان علياط، "وعجبي"، "حكاية حبنا"، "بتهتمى"، "فارق معاك".



ويذاع برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، من الأحد للخميس كل أسبوع، على إذاعة "نجوم إف.إم"، وتقدمه المذيعة جيهان عبد الله، حيث يختص البرنامج الحديث عن ترتيب الأغنيات الجديدة من وجه نظر مستمعي البرنامج.