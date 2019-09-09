قبل طرحها.. كلمات أغنية أبوالليف «إنتي طالق»

يستعد المطرب نادر أبوالليف، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة تحمل اسم "انتي طالق".



وينشر "الدستور" كلمات الأغنية وذلك قبل طرحها، وتقول الأغنية والتي تدور قصتها حول الغيرة: "كده ليه قافلة معايا وعاملة حكاية ليه.. بتتعلمى وبتغيري موت طب وانا إيه اللى اعمله وفي كل شيء محتاجه إني اعلله.. إنتي طالق".



أغنية "إنتي طالق" يتعاون فيها أبوالليف مع كل من "الشاعران طارق عبدالحليم، ومروة ناجي، والملحن والموسيقي مجدي سليم، والموزع الموسيقي تيمور، ومن المقرر تسجيلها خلال الأيام المقبلة داخل ستوديو "فولكانه" بمدينة نصر".