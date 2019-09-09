قيادي منشق لـ أحمد موسى: «مكنتش بطيق أشوفك»

قال المستشار عماد أبوهاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا: "اعتبرت رجوعي إلى مصر معجزة".





وأضاف "أبوهاشم" خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، "أنا مكنتش أقدر أسمعك تقول جملة مفيدة، لا أطيق".



وتابع: "ممكن أرى عنوان ممكن يشدني ليك لكني لا أستطيع أن أراك، لو حد قالي إنك هتقعد مع أحمد موسى كنت هقوله إنت بتحلم، مكنش في أي تفكير خالص أقعد معاك".



ليرد عليه الإعلامي أحمد موسى قائلا: "كل الإخوان كده، ولو استمريت معاهم مكنتش هتقعد معايا، مكنتش أصلا هكلمك".

