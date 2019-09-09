وزير الري يصدر قرارًا بـ"التجديد" لقيادات الهيئات

أصدر وزير الموارد المائية والري، قرارًا وزاريًا رقم 296، لسنة 2019، بالتجديد لقيادات ورؤساء الهيئات بالوظيفة القيادية من المستوى الوظيفى العالية، وذلك اعتبارًا من 21 مارس الماضى.



وقرر وزير الموارد المائية والري، تكليف المهندسين "خالد عبدالرحمن مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، والمهندس السيد اليمانى سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية، والمهندس السيد على شلبي رئيس قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء، والمهندس إبراهيم محمد سلمان نائب رئيس هيئة الصرف للوجه القبلى".