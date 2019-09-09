عادل عبدة مخرجًا لحفلي افتتاح وختام "الإسكندرية السينمائي"

تعاقد الأمير أباظة مع المخرج المسرحي ورئيس قطاع الفنون الشعبية عادل عبده، لإخراج حفلي افتتاح وختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ35 المقرر انطلاقها في الفترة من 8 لـ13 أكتوبر المقبل.



كما أعلنت إدارة المهرجان من قبل أن قناة النهار هي الراعي الإعلامي، وستنقل الفعاليات بشكل حصري على الهواء، كما أن الدورة الـ35 تحمل اسم نبيلة عبيد وسيتم تكريمها خلال حفل الافتتاح ويشارك في الدورة الـ35 العديد من الأفلام المهمة.



كرم المهرجان في الدورة الماضية الفنان فاروق الفيشاوي، والذي أعلن خلال تكريمه أصابته بالسرطان الذي توفي بسببه.