جمارك السويس تفرج عن سيارات بـ172 مليون جنيه خلال أغسطس

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، خلال شهر أغسطس، عن 949 سيارة ركوب ملاكي وميكروباص ونقل بقيمة اجمالية بلغت 171.84 مليون جنيه.



وقالت جمارك السويس، في بيان اليوم الإثنين، إنه يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى، المحصلة عنها حوالي 107.85 مليون جنيه.



وأوضحت أنه تم الافراج عن 910 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للإستخدام الشخصي والتجاري، بقيمة 154.87 مليون جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 64.46 مليون جنيه.



وبلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 36.94 مليون جنيه، والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 101.4 مليون جنيه.



فيما تم الإفراج نهائيًا عن 39 سيارة نقل وميكروباص للاستخدام التجاري بقيمة 16.97 مليون جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 3.46 مليون جنيه.



بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 2.86 مليون جنيه، والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة 119 ألف جنيهًا باجمالي إيرادات محصلة قدرها 6.44 مليون جنيه.



من ناحية أخرى، بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر أغسطس حوالي 100 سيارة، كما تم إعادة تصدير 224 سيارة سبق الإفراج عنها، تحت نظام الإفراج المؤقت.