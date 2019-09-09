«90 دقيقة» يساعد مواطنا في العثور على والدته بعد غياب 11 عاما

روى صبري محمد شحاتة، تفاصيل العثور على والدته بعد غياب دام 11 عاما، وذلك بعد تنويه برنامج 90 دقيقة، عن حالة والدته وقصة تغيبها.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن كل الناس ملّت وكلّت من البحث عن والدته التي فقدها منذ 11 عاما، إلا هو ظل يبحث بدأب وبشكل مستمر، منوها إلى أنه كان يستمع لكل من يدلي إليه بنصيحة يمكن أن تساعده في إيجاد والدته.

واستطرد أنه يعمل باليومية وحالته المادية بسيطة، ومع ذلك كان يقوم بطباعة صورة والدته وتوزيعها على كل الأحياء لمحاولة العثور عليها.

واستكمل أن أحد الأشخاص رأى صورة والدته واتصل به ليخبره عن مكانها، موضحا أنه وجد والدته في حالة صحية متأخرة، ومريضة للغاية.

واستكمل أنه راقب والدته لمدة أسبوع في كل تصرفاتها وأفعالها، قبل أن يصارحها بأنه ابنها، خاصة وأن ذاكرتها ضعيفة جدا.

وناشد وزارة التضامن بالتدخل لنجدة والدته، لإدخالها أحد المستشفيات، لرعايتها صحيا.