نعيم صبري وصافيني مرة فى مكتبة مصر الجديدة العام

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة، ندوة ولقاء مفتوحا مع الكاتب الكبير نعيم صبري، وذلك فى تمام السادسة من مساء الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر، ويناقش خلال اللقاء رواية "صافينى مرة" للكاتب.



و«صافيني مرة» رواية تحكي عن جيل كامل بدأ وعيه مع هذه الأغنية، ومع صعود عبدالحليم حافظ، جيل بدأ يتفتح على الحياة مع ثورة يوليو، ويغنى لها مع عبد الحليم، جيل عاش أزهى عصورها وانتصاراتها، «جلاء الإنجليز، وتأميم قناة السويس وحرب 1956، ووحدة مصر وسوريا، وبناء السد العالي والتصنيع الثقيل»، ثم بدأ يعاني مع انكسارتها، حتى كانت الضربة القاصمة بهزيمة يونيو 1967، وضياع كل الآمال التي عاش عليها.



جيل دمرته الصدمة وما تلاها من أحداث، عاش بعدها في حالة من الضياع، وبرغم حرب 1973، فإن ما تلاها من تطورات التفسخ السياسي والاجتماعي أجهز عليه، ولهذا فإن «صافيني مرة» رواية تحكي عن جيل الثورة والهزيمة.



ونعيم صبري؛ روائي وشاعر مصري، تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1968، وعمل في المجال الهندسي، قبل أن يتفرغ للأدب منذ عام 1995.



وبدأ صبري مسـيرته الأدبية بكتابة الشعر وأصدر ديواني شعر عام 1988، «يوميات طابع بريد عام» و«تأملات في الأحوال»، ثم اتجه بعد ذلك إلى المسرح وكتب مسرحية «بئر التوتة»؛ وهي مسرحية شعرية موسيقية، كتب بعد ذلك مسرحيته الشـعرية «الزعيم»، ثم عاد فأصدر ديوان شعر «حديث الكائنات»، وبدأ كتاباته النثرية بكتاب عن سيرة طفولته بعنوان «يوميات طفل قديم»، ثم واصل كتاباته النثرية فأصدر 12 رواية حتى الآن، منها «أمواج الخريف»، و«شبرا»، و«المهرج»، و«وتظل تحلم إيزيس»، و«دوامات الحنين».

