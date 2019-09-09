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مصر

لأول مرة.. بدء العمل بكود الحماية من أخطار الحريق بالفنادق

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:13 م
جريدة الدستور
رامي حسين
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أعلن ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، بدء العمل بالكود المصري الجديد للحماية من أخطار الحريق (كود الحماية المدنية) الخاص بالمنشآت الفندقية، موضحًا أنه لأول مرة يصدر قرار يتضمن الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق يكون خاص بالعائمات.

وأضاف فوزى فى تصريحات صحفية، أن ذلك القرار جاء وفقًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تعديل بعض بنود الكود المصرى للحماية من أخطار الحريق الخاص بالمنشآت الفندقية وكانت فلسفة التعديل مواجهة الاشتراطات التي يوجد استحالة أو صعوبة في تنفيذها، وكذا الاشتراطات التي يمكن تنفيذها ببدائل مقترحة تحقق ذات الهدف.

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